Kamuran Akşar anısına turnuva

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un 1970'li yıllardaki unutulmaz futbolcularından “Kakosi” olarak bilinen merhum futbolcu Kamuran Akşar anısına futbol turnuvası düzenliyor. 21 Ekim 2011’de hayatını kaybeden Kamuran Akşar anısına düzenlenecek olan futbol turnuvası U-11 kategorisinde düzenlenecek.
ÇARŞAMBA SON!
Turnuvaya katılmak isteyen İzmit’in futbol kulüpleri, 15 Haziran Çarşamba günü mesai saatinin bitimine kadar 0 262 318 00 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunabilecekler. İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Turnuvası, 20-24 Haziran tarihlerinde Cephanelik Spor Tesisleri’nde saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.