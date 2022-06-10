10 Haz 2022 - 16:46- Spor G: 10 Haz 2022 - 16:47

Kamuran Akşar anısına turnuva
Kamuran Akşar anısına turnuva mask

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un 1970'li yıllardaki unutulmaz futbolcularından “Kakosi” olarak bilinen merhum futbolcu Kamuran Akşar anısına futbol turnuvası düzenliyor. 21 Ekim 2011’de hayatını kaybeden Kamuran Akşar anısına düzenlenecek olan futbol turnuvası U-11 kategorisinde düzenlenecek. 

ÇARŞAMBA SON!

Turnuvaya katılmak isteyen İzmit’in futbol kulüpleri, 15 Haziran Çarşamba günü mesai saatinin bitimine kadar 0 262 318 00 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunabilecekler. İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Turnuvası, 20-24 Haziran tarihlerinde Cephanelik Spor Tesisleri’nde saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

10 Haz 2022 - 16:46 - Spor

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