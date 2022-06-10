Savaş Demir veda etti

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden, son olarak Körfez ekibi Yeniyalı Barbarosspor’u çalıştıran Savaş Demir takımdan ayrıldı. Demir açıklamasında “7 hafta gibi kısa zamanda güzel insanlar tanıdım. Emek verdik, mücadele ettik ama olmadı. Play-Off’un kıyısından dündük. Öncelikle bana destek olan Eren başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza ve taraftar grubumuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki sezonlarında Yeniyalı Barbarosspor’a başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.