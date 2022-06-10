Savaş Demir veda etti

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden, son olarak Körfez ekibi Yeniyalı Barbarosspor’u çalıştıran Savaş Demir takımdan ayrıldı. Demir açıklamasında “7 hafta gibi kısa zamanda güzel insanlar tanıdım. Emek verdik, mücadele ettik ama olmadı. Play-Off’un kıyısından dündük. Öncelikle bana destek olan Eren başkanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza ve taraftar grubumuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki sezonlarında Yeniyalı Barbarosspor’a başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.