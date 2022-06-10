Harbişspor’da Gülister dönemi

Bu sezon BAL’da mücadele edecek olan Harbişspor teknik adamlığa ilimizin deneyimli antrenörlerinden Hüseyin Gülister’i getirdi. Geride bıraktığımız sezon Derincespor’u mağlup ederek Süper Play-Off’tan BAL’a yükselen Harbişspor’un mütevazi bir bütçe ile yola çıkacak ve bünyesinden yetiştirdiği futbolculara şans vererek gençlerinin gelişimlerinin devamlılığını sağlamak için çaba sarf edecek.