10 Haz 2022 - 17:30- Spor G: 10 Haz 2022 - 17:32

İMO Kocaeli’nin Dr. Cüneyt Yılmaz Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi

Yaklaşık bir aydır devam eden “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Dr. Cüneyt Yılmaz Futbol Turnuvası” dün akşam oynanan 2 maçla son buldu.
İMO Kocaeli’nin Dr. Cüneyt Yılmaz Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi mask
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İnşaat Mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği Final karşılaşmaları sonucunda “Çolakoğlu Los Galacticos” turnuvayı şampiyon tamamlamış olup “ Dilovası C45” İkinci, “Bordo Barets” Üçüncü olurken “FC YDK” takımı ise dördüncü oldu.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Maçların ardından seremoni gerçekleştirilerek takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyon takıma kupasını Cüneyt Yılmaz’ın abisi Erdem Yılmaz takdim etti. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sekreter Üyesi İsmail Yaruk yaptığı açıklamada ; “Tüm takımlarımıza bu süreçte “İMO ve MESLEĞİMİZE” yakışır bir turnuva gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimizi sunarız. Biz futbol turnuvamızı geçen yıl hayatını kaybeden şube üyemiz aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde de uzun yıllar görev yapan hocamız Cüneyt Yılmaz anısına düzenlemiştik. Kalbimizde bambaşka bir yeri olan hocamıza bir kez daha rahmet diliyoruz, bundan sonra da turnuvayı geleneksel hale getirerek hocamızın ismini elimizden geldiğince yaşatmaya devam etmeye çalışacağız” dedi.

10 Haz 2022 - 17:30 - Spor

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