Bağdatspor’da Fatih Engin dönemi

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor’da yeni teknik direktör Fatih Engin oldu. Geride bıraktığımız sezon Murat Ağa’nın başarı ile çalıştırdığı Bağdatspor, Süper Play-Off Grubu’nu Derincespor ile oynadığı son maçta kaçırmış, bir bakıma Bölgesel Amatör Lig’in de kıyısından dönmüştü.
GEÇEN SEZON DA DESTEK VERMİŞTİ
Kırmızı siyahlı ekipte Murat Ağa’ya emekleri için teşekkür edilirken yeni teknik adam Fatih Engin ile yola devam kararı alındı. İlimizi amatöründe çok sevilen ve sayılan bir spor adamı olan Fatih Engin, geride bıraktığımız sezon gerek Başkan Burak Kanpara’ya gerekse de Murat Ağa’ya destek vermiş, takım kurulma aşamasında kulübe katkı sunmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.