Bağdatspor’da Fatih Engin dönemi

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor’da yeni teknik direktör Fatih Engin oldu. Geride bıraktığımız sezon Murat Ağa’nın başarı ile çalıştırdığı Bağdatspor, Süper Play-Off Grubu’nu Derincespor ile oynadığı son maçta kaçırmış, bir bakıma Bölgesel Amatör Lig’in de kıyısından dönmüştü.

GEÇEN SEZON DA DESTEK VERMİŞTİ

Kırmızı siyahlı ekipte Murat Ağa’ya emekleri için teşekkür edilirken yeni teknik adam Fatih Engin ile yola devam kararı alındı. İlimizi amatöründe çok sevilen ve sayılan bir spor adamı olan Fatih Engin, geride bıraktığımız sezon gerek Başkan Burak Kanpara’ya gerekse de Murat Ağa’ya destek vermiş, takım kurulma aşamasında kulübe katkı sunmuştu.