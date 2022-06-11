Darıca Gençlerbirliği futbolcuları isyanda

3. Lig’de oynadığı son maçta Kalecikspor’u 2-1 mağlup eden ve profesyonel kalan Darıca Gençlerbirliği’nde futbolcular kendilerine vaat edilen sözlerin tutulmadığın belirtti ve ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya Başkan Arif Gülen’den cevap gecikmedi. Bugünkü sayımızda futbolcuların açıklamasını yayınlıyoruz, yarın ise Arif Gülen’in cevabını okuyabilirsiniz.

HER YERDE AÇIKLADI

Futbolcular açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Darıca Gençlerbirliği futbolcuları olarak zorlu lig periyodunda, son lig maçına kadar süren ligde kalma mücadelesinden alnımızın akıyla çıktık. Başkanımız Arif Gülen gerek bize, gerek basın mensuplarına, sosyal medya aracılığıyla tüm darıca halkına, ligde kalmamız takdirinde vereceği primi şerefiyle! temin ederek açıkladı.

ULAŞAMIYORUZ

Takımın bir kısmının sezon başından bu yana peşinat alamadığı gibi, maç başı ücretleri de hiç ödenmedi. Futbolcular olarak lig bittiğinden beri hiç bir şekilde başkanımız Arif Gülen’e ulaşamıyoruz. Başkanımız Arif Gülen kamera karşısında ne kadar kendi lehine, inandırıcı konuşmalar yapsa da, biz futbolcular olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz.

HİÇ BİR ÖDEME YAPMADI

Ligin son haftaları yaklaşırken Darıca Belediyesi’nin açıkladığı 150.000 TL. prim kulübümüze teslim edilmesine rağmen hiç bir futbolcuya ödeme yapılmadı. Sezon içindeki alacaklarımızı ödemedikleri gibi, hem belediyemizin açıkladığı ve üstüne üstlük kulübe verilen 150.000 lira prim, hem de başkanımızın açıkladığı 500 bin TL. ligde kalma primi de hiç bir futbolcuya ödenmemiştir.

SANKİ ÇOK HAKLIYMIŞ GİBİ!

Başkan Arif Gülen kendi takımına karşı gerekli sorumlulukları maddi manevi yerine getirmemiş, televizyon programlarına çıkıp türküler! söylemiş aynı zamanda da kendi takımı küme düşmekten kurtaran futbolcularına verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediği halde farklı futbol kulüpler hakkında yorum yapmayı kendine hak görmüştür “ Kocaelispor'a ciddi paralar harcanmış ama ligden düşmüştür” şeklinde konuşmalarda da bulunmuştur.

ALNIMIZIN AKI

Darıca Gençlerbirliği futbolcuları olarak takımını lig de tutmuş ama hiçbir ödememizi alamamış bulunmaktayız. Kendisi hiçbir futbolcunun ödemesini yapmayacağını tarafımıza iletmiştir. Futbolcuları olarak birçok insanı mağdur eden kendisine, biz de buradan tutamayacağı sözleri vermemesini öneriyoruz. Tesisten cebinde 5 kuruş para olmadan gönderilen! futbolcular olarak, mağduriyetimizin giderilmesini, alnımızın teriyle hak ettiğimiz paranın ödenmesini talep ediyoruz.