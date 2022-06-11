11 Haz 2022 - 13:07- Spor G: 11 Haz 2022 - 13:08

KASKF’de kongre zamanı
KASKF’de kongre zamanı mask

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun 16. Olağan Genel Kurulu bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. 2007’den beri KASKF başkanlığını sürdüren Murat Aydın bu seçimde de tek liste ile seçime girecek bir kez daha başkanlığa seçilecek.
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11 Haz 2022 - 13:07 - Spor

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