11 Haz 2022 - 13:08- Spor G: 11 Haz 2022 - 13:09

Volkan Elmaser, Yavuzspor yönetiminden ayrıldı
Volkan Elmaser, Yavuzspor yönetiminden ayrıldı mask

Kocaelispor Alt Yapı Müdürlüğü görevini başarı ile yapan Volkan Elmaser aynı zamanda Derince Yavuzspor Kulübü’nün de yönetim kurulunda yer alıyordu. Elmaser Yavuzspor’daki görevini işlerinin yoğunluğu nedeni ile bıraktı. Kocaelispor alt yapısında oldukça zahmetli bir görevi bulunan ve müdürlük görevini kusursuza yakın yerine getiren Elmaser çalışmaları ile takdir topluyor.

11 Haz 2022 - 13:08 - Spor

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