Efe’nin bileği bükülmüyor

Kartepe Derbent’te ikamet eden Efe Dizdar’ın bileği bükülmüyor. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitim hayatına devam eden Efe, geçen yıl okullar arası Kocaeli bilek güreşi şampiyonu olmuş ve Türkiye’de de ilk 5 sporcunun arasına adını yazdırmıştı. Büyükderbentspor’d futbol oynayan 15 yaşındaki yıldız sporcu bocce sporunda da oldukça başarılı. Ev hanımı Melda hanım ile iş insanı Cenk Dizdar’ın oğlu, Mert ve Duru’nun ağabeyi Efe genç yaştaki başarıları ile ailesini de gururlandırıyor.