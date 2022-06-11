KYÖD yeni başkanını seçiyor

Kocaeli’nin en köklü ve saygın derneklerinden olan Yüksek Öğrenim Derneği’nin 16. Olağan Genel Kurulu yarın günü saat 11.00’de Metropol İş Hanı’nda bulunan dernek binasında yapılacak. 390 üyesi bulunan KYÖD’ün onursal üyelerle beraber yaklaşık 500 üyesi bulunuyor. Mevcut başkan Didem Turan kongrede aday olmazken Yrd. Doç. Dr. İlbeyi Kılavuz ve KYÖD Başkan Yardımcısı Uğur Saral adaylığını açıkladı.

ADAYLARI TEBRİK ETTİ

KYÖD Başkanı Didem Turan kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, “KYÖD 2018'den bugüne, yani 14.-15. Dönem Yönetim Kurullarında KYÖD'e benimle birlikte emek veren Uğur Saral ve İlbeyi Kılavuz'un adaylığıyla yoluna devam ediyor. Bir kez daha kendilerini hem tebrik ediyor hem de tüm KYÖD'lüler gibi yanlarında olacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.

“KOCAELİ HALKININ GÖNÜLLERİNE TALİBİZ”

KYÖD adaylarından İlbey Kılavuz yaptığı açıklamada, “1994 yılından beri ailem sayesinde KYÖD camiasının bir parçasıyım. Çocukluğum KYÖD’de geçti demek çok yanlış olmaz. 1994 yılından beri ailem sayesinde KYÖD camiasının bir parçasıyım. Çocukluğum KYÖD’de geçti demek çok yanlış olmaz. Kentimizin kıymetli sanatçıları, fikir insanları, sanayicileri, bilim insanları ile öğrenciler ve gençler arasında köprü oluşturup sağlam dostluk bağları kurmak, gönüllü katkıları arttırmak, geçmiş kuşakların bilgi ve tecrübelerini aktarmak ve bu aktarımı sürdürülebilir kılmak için emek yoğun çalışacak ekibimizle Kocaeli halkının gönüllerine, KYÖD üyelerinin oylarına talibiz” dedi.

“KYÖD’Ü KENTİN KALBİ YAPACAĞIZ”

KYÖD’ün diğer adayı Uğur Saral ise “Derneğimizin çıtasını daha da yukarılara taşımak, hafızamızı diri tutarak KYÖD’ün 75 yıllık birikimlerinden güç alarak daha çok yüksek öğrenimli gençlere ulaşmak ve derneğimize taze kanlar kazandırmak için adayım. Öte yandan kentimizin sorunlarına çözüm getiren ve KYÖD’e yakışan projelere imza atabilmek için, çok daha fazla öğrenciye burs verebilmek için Cumhuriyete sadık gençleri KYÖD’ün güvenilir çatısı altında bir araya getirmek için KYÖD’e emeği olan tüm büyüklerimizle birlikte daha sık bir araya geleceğiz. Son olarak ise KYÖD’ü bu kentin kalbi yapmak için gençliğimin heyecanı ve enerjisiyle 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak Genel Kurul’da KYÖD’ün yeni dönem başkanlığına aday olduğumu KYÖD üyelerine ve kamuoyunun bilgisine sunarım” diye konuştu.

UĞUR SARAL KİMDİR?

1985 İzmit Doğumlu. İşletme Bölümü Mezunu. Siyasette Gençlik kollarında başlayarak Ana Kademe ve Genel Merkez Yöneticilikleri yaptı. Gölcük Rotary Kulübünde Başkanlığı ve Bölge Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. KYÖD’te 4 yıllık Yönetim Kurulu üyeliği döneminde 3 yıl Genel Sekreterlik ve halen Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

DR. İLBEYİ KILAVUZ KİMDİR?

Makine Mühendisi İlbeyi Kılavuz, Kocaeli Anadolu Lisesi mezuniyetinin ardından yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde tamamlamıştır. Makine mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olan Kılavuz, halen Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu’nda Dr. Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Genç yaşta sivil toplum kuruluşlarıyla tanışan Kılavuz, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği yanında Makina Mühendisleri Odası üyesidir. Kılavuz sırasıyla, 2014-2018 yılları arasında Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği, 2018-2021 arasında KYÖD’te yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2021-2022 yılları arasında ise KYÖD Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Kılavuz, 2014 yılından bu yana da Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İLBEYİ KILAVUZ YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ASİL

1- Dr. Öğr. Üyesi İlbeyi KILAVUZ

2- Ezgi ULUGÜN

3- Safiye BAŞAR

4- Bora ERDAĞI

5- Bora BÜYÜKTOMBAK

6- Görkem KIZILTAŞ

7- Akın TURAN

8- Mehveş ÖZOCAK

9- Alper ÖZSOY

DİSİPLİN KURULU ASİL

1- Şerif ÜNAN

2- Didem TURAN

3- ÖZER ALTAN

4- Yavuz ULUGÜN

5- Hasan Ömer GÜLTEKİN

DENETLEME KURULU ASİL

1- Altan ADAKLI

2- Abdullah COŞTU

3- Arif Hakan YEŞİL



UĞUR SARAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ASİL

1-Uğur Saral

2-Umur Alkan Akbacak

3-Fahriye Ece Arslankaya

4-Olgu İncedere

5-Görken Kızıltaş

6-Mehveş Özocak

7-Hülya Güreli Yolcubal

8-Adnan Sancak

9-Yağmur Soysal

DENETİM KURULU ASİL

1-Demet Arslanbaş

2-Cemil Çetin

3-Hakan Yılmaz

DİSİPLİN KURULU ASİL

1-Şerif Ünan

2-Didem Turan

3-Semra Başlak

4-Özer Altan

5-Ufuk Saka