İbrahim Çakmak hayatını kaybetti

Kandıra Belediyesi eski Kültür Müdürü İbrahim Çakmak tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması sonrası Seka Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen entübe olmasının ardından hayatını kaybetti. Beynine pıhtı attığı öğrenilen Çakmak’ın yoğun bakımda pazartesi gününe kadar uyutulacağı bildirilmişti. Çakmak maalesef kurtarılamadı. Merhum İbrahim Çakmak’ın bugün Kandıra Merkez Erikli köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.