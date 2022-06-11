AKP Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 2023 seçimlerine ilişkin birçok konuyu ele aldığı, karşılıklı diyalog halinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Yavuz’un ekibinde Seçim İşleri Bölge Sorumlusu, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez’in de yer aldığı toplantıda ayrıca seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacaklar aktarıldı. Hedeflerin de belirlendiği toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Yedek Üyeleri Davut Şiviloğlu ile Serpil Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri ve ilçe seçim işleri başkanları katıldı. AK Parti Kocaeli İl Seçim İşleri Başkanı Av.Alper Doğan’ın koordinesinde gerçekleşen toplantı sonunda İl Başkanı Mehmet Ellibeş Yavuz’a bir tablo hediye etti.
11 Haz 2022 - 14:17- Siyaset Güncelleme: 11 Haz 2022 - 14:20
AKP Kocaeli’de Seçim İstişare Toplantısı yapıldı
AKP Seçim İşleri Başkanlığı Kocaeli İl İstişare Toplantısı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla yapılan toplantıda sandık kurullarının önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.