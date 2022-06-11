11 Haz 2022 - 14:19- Gündem G: 11 Haz 2022 - 14:20

Fethiye Caddesi’nde üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında Fethiye Caddesi’ndeki beton serimine devam ediyor
Fethiye Caddesi’nde üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde çalışmaların devam ettiği Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında, beton serimi işlemleri gece gündüz devam ediyor. Zeminde kullanılacak taş kaplamalar caddeye yerleştirilmeye devam ederken bir yandan da beton serme çalışmaları ilerliyor.

GECE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLİYOR 

Açık AVM görünümüyle İzmit’in çehresini değiştirecek ve kente katma değer sağlayacak olan Fethiye Caddesi yenileme projesi kapsamında beton dökme işlemleri periyotlar hâlinde devam edecek. Gün içerisinde esnafın mağdur olmaması adına gece çalışmalarına ağırlık veren ekipler, belirlenen alanları tesviye ederek beton dökme çalışmalarını sürdürecek.

11 Haz 2022 - 14:19 - Gündem

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