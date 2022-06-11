Vodafone ve BluTV’den yeni işbirliği

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmak amacıyla yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone’un Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV ile yaptığı yeni işbirliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri mobil ödeme servisi üzerinden BluTV’yiVodafone’lulara özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek.

YILLIK PAKETTE 169,9 TL’LİK ÖDEME

Buna göre, haziran ayında Vodafone’lular ilk aya özel 12,95 TL’ye BluTV’nin on binlerce film, dizi, özel yapımları ile en sevilen canlı TV kanallarını reklamsız izleyebilecek. Yıllık paket tercih eden Vodafone müşterileri ise 190,8 TL yerine 169,9 TL ödeyecek. Vodafone ve BluTVişbirliği kapsamında sunulan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen müşteriler, aylık paket için BLUTVAY, yıllık paket için BLUTVYIL yazıp 5678’e ücretsiz SMS göndererek Vodafone mobil ödeme ile üyeliklerini başlatabilecek.

“AYRICALIKLI ÜRÜN VE HİZMETE DEVAM”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığı da dijitale kayıyor. Vodafone olarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın ve ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğine erişme imkânı sunuyoruz. BluTV ile yaptığımız yeni işbirliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterilerimiz mobil ödeme servisimiz üzerinden BluTV’yiVodafone’lulara özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Bu özel işbirliği için BluTV yetkililerine teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUZ”

BluTV Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ ise, “BluTV olarak, sektörünün lider firmalarından biri olan Vodafone ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı son derece mutluyuz. Bu kapsamda Vodafone müşterileri, BluTV’de yer alan tüm içeriklere aylık ya da yıllık olarak indirimli fiyatlarla ulaşabilecek. Türkiye’nin ilk ve lider yerli online video platformu BluTV olarak yerli ve yabancı dizi ve filmler, her biri kült haline gelmiş orijinal yapımlar, canlı TV ve discovery+ stratejik ortaklığıyla içerik yelpazemizi her geçen gün zenginleştirip üyelerimize sunmaya devam ediyoruz. BluTV olarak Vodafone ile yaptığımız bu özel işbirliğinin bir başlangıç olmasını diler; bu sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

YERLİ-YABANCI 10 BİN SAATTEN FAZLA İÇERİK

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, kullanıcılarına birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını istedikleri zaman, istedikleri yerden, reklamsız izleme imkânı sunuyor. Yerli ve yabancı 10 bin saatten fazla içeriğin yer aldığı BluTV’ye internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.