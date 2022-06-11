Tekin: Geleceğe yönelik çalışmaları konuştuk 

Gebze Elazığlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Tekin ve yönetimi bölgemizde görev yapan Elazığlı hemşerileri Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, Gebze Kadastro Sorumlusu Uğur Cengiz ve Elazığlı sanatçı Mehmet Demirbağ’ınde aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile Elazığlı iş insanlarını Darıca Kale Park’ta kahvaltıda bir araya getirdi. Kahvaltıya ayrıca Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık onur konuğu olarak katıldı.

“YENİ PROJELERE START VERECEĞİZ”

Kahvaltının ardından günün anlamına binaen açıklama yapan Gebze Elazığlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Tekin, “Uzun süren pandemi sürecinin ardından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz kongremizde üyelerimizin desteği ile yeniden göreve layık görüldük. Yeni yönetimimizle birlikte kolları sıvayarak önce bölgemizde ki hemşerilerimizin dayanışması ve yaşadığımız kentin sorun ve sıkıntılarının çözümü için çalışmalara başladık. Uzun bir aranın ardından bugün dar kapsamlı bir toplantı ile hemşerilerimizle bir araya gelerek geleceğe yönelik çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunmak istedik. İnşallah bu toplantımızın ardından yeni projelerimize kısa sürede start vererek hemşerilerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye çalışacağız” diyerek katılan herkese teşekkür etti.

“DARICA’YI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Başkan Tekin’in ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Elazığlı hemşerilerimizle böyle güzel bir ortamda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana 3 yıl geçti. 3 Yıldır Darıcamız için canla başla çalışıyoruz. Güzel şeyler yapmaya kalıcı eserler bırakmak için çabalıyoruz. Şu an Darıcamızın en büyük sorunlarından biri olan alt yapı çalışmaları konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte geleceğe yatırımlar yapıyoruz. Kamunun bütün imkanlarını vatandaşlarımızın yararına kullanmaya çalışıyoruz. İnsan kaynaklı hizmetler yapmaya ve Darıcamızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte sosyal belediyecilik konusunda da güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.