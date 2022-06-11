Marmara Kadın Birliği, ‘Kocaeli’de kadın, tarih ve mekan’ söyleşisine katıldı

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, tanıtım, e-ticaret ve markalaşma gibi çalışmaların yanı sıra birlik paydaşı üye kooperatifleriyle kültürel ve sosyal çalışmalara da önem veriyor. Nuket Özcan başkanlığında iki yıl önce kurulan ve kısa sürede birlik çatısı altında Türkiye genelinde birçok girişimci kadın kooperatifini bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, önceki gün KADEM İl Temsilciliği’nin düzenlediği Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’le ‘Kocaeli’de tarih, mekan ve kadın’ konulu söyleşiye yönetim kurulu olarak tam kadro katılım sağladı.
ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER
Büyük ilgi gören söyleşide Şenel, ilimizdeki kadın girişimlerinin tarihini, yapılan çalışmaları ve bu çalışmalara ev sahipliği yapan mekanları anlattı. Birlik adına muhasip yönetim kurulu üyesi Gülşen Koca, konuşmacı Şenel’e verdiği bilgilerden dolayı çiçek takdim ederken, bu tür sosyal etkinlikleri önemsediklerini ve paydaşlarıyla birlikte bunları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.