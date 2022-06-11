11 Haz 2022 - 14:28- Gündem G: 11 Haz 2022 - 14:29

Marmara Kadın Birliği, ‘Kocaeli’de kadın, tarih ve mekan’ söyleşisine katıldı

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, KADEM’in düzenlediği Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’le ‘Kocaeli’de tarih, mekan ve kadın’ konulu söyleşiye katıldı
Marmara Kadın Birliği, ‘Kocaeli’de kadın, tarih ve mekan’ söyleşisine katıldı mask

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, tanıtım, e-ticaret ve markalaşma gibi çalışmaların yanı sıra birlik paydaşı üye kooperatifleriyle kültürel ve sosyal çalışmalara da önem veriyor. Nuket Özcan başkanlığında iki yıl önce kurulan ve kısa sürede birlik çatısı altında Türkiye genelinde birçok girişimci kadın kooperatifini bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, önceki gün KADEM İl Temsilciliği’nin düzenlediği Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’le ‘Kocaeli’de tarih, mekan ve kadın’ konulu söyleşiye yönetim kurulu olarak tam kadro katılım sağladı.

ÇİÇEK TAKDİM ETTİLER

Büyük ilgi gören söyleşide Şenel, ilimizdeki kadın girişimlerinin tarihini, yapılan çalışmaları ve bu çalışmalara ev sahipliği yapan mekanları anlattı. Birlik adına muhasip yönetim kurulu üyesi Gülşen Koca, konuşmacı Şenel’e verdiği bilgilerden dolayı çiçek takdim ederken, bu tür sosyal etkinlikleri önemsediklerini ve paydaşlarıyla birlikte bunları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
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11 Haz 2022 - 14:28 - Gündem

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