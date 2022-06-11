İtalya'da düşen helikopterin yeri bulundu! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da dün 7 kişiyi taşıyan ve havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ten ikisinin Karamürsel’de yaşayan Arif Cez ile aslen Kandıralı olan İlker Uçar olduğu öğrenilmişti. Son gelen bilgilere göre helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Helikopterin Cusa Dağı yakınlarında düştüğü belirlendi.

Arif Cez, İlker Uçar

ÇAVUŞOĞLU: DÜŞTÜĞÜ BÖLGE BELİRLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İtalya'da kaybolan helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi. Biraz önce haber geldi. Büyükelçimiz ve Başkonsoloğumuz bölgede. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok. Bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile İstanbulda yaptığı görüşmeye ilişkin de konuştu ve Rusya'dan cevap beklendiğini belirterek , "İstanbul'da Lavrov ile yaptığımız görüşmede müzakereleri ve tahıl krizini konuştuk. Kendilerine BM planının en doğru plan olduğunu söyledik. Bu nedenle önümüzdeki süreçte BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye 4'lü toplantısına ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik. Mesajlarımızı açık bir şekilde belirttik şimdi Rusya'dan dönüş bekliyoruz." dedi.

İTALYA'DA KAYBOLAN HELİKOPTER

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirildi. Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı’na uçtuğu belirtilen helikopterle iletişimin kesildiği öğrenildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin, İtalyan makamlar ve Eczacıbaşı yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu açıklandı. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Radardan kaybolan Agusta Koala ‘AW119’ tipi Helikopter için önceki gün başlatılan arama çalışmaları dün de gün boyu devam etti. 7 kişinin bulunduğu helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.

ISSIZ VE ENGEBELİ

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı’ndan yerel saatle 10.00 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievepelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığı söylendi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması nedeniyle Ulusal Alp Kurtarma’ya bağlı 24 gönüllüden oluşan ekip, araştırmayı yerden yürütüyor. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir helikopter ise çalışmalara havadan devam ediyor.

PİLOTUN CEP SİNYALİ ALINDI

İtalyan basını, helikopteri arama çalışmalarının ülkenin kuzeyindeki Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde dün sabah erken saatlerde yeniden başladığını yazdı. Ancak bu bölgenin dağlık, ormanlık, ulaşılması zor ve hatta ‘ulaşılmaz’ olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, bu bölgede kaybolmanın ‘tıpkı çölde kaybolmak gibi’ olduğunu belirtti. Bölge, pilot Corrado Levorin’in son cep telefonu sinyalleri ile tespit edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında yüzlerce itfaiyeci, asker ve kurtarma ekibi yer aldı.

Karadaki arama çalışmalarının merkezi olarak Modena’daki dağlık şehir olan Pievepelago belirlendi. Dağ kurtarma ekipleri, eğitimli köpekleri de kullanarak buradan ormanlık ve dağlık bölgelerde incelemelerde bulundu. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı askeri helikopterler de havadan kara ekiplerine destek verdiler. Ancak şimdiye kadar kayıp helikoptere ilişkin herhangi bir bilgi elde edilemedi.

TEHLİKE SİNYALİ GÖNDERİLMEDİ

İtalyan Corriere Della Serra gazetesinin aktardığına göre, helikopterin radardan kaybolduğu dakikalarda Apenin Dağları bölgesinde fırtına vardı. Bu arada helikopterden merkeze hiçbir tehlike sinyali de gönderilmemişti. Helikopter, içindeki yolcuları Emilian şirketinin yeni tesisine götürüyordu. Maksimum 8 kişiyi taşıyabilen araç tek motorlu olduğu için daha düşük işletme maliyetine sahip ancak daha güvenli olarak kabul ediliyor.