Otobüsçüler yüzde 50 zam talepli dilekçelerini UKOME’ye verdi

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın talep ettiği yüzde 50 zamla ilgili UKOME yaptığı online toplantıda Mart ayında şehir içi ulaşıma yüzde 26.43, diğer tüm hatlara yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verdi. Düzenleme kapsamında şehir içi tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5,5 TL oldu. Tam bilete toplamda 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Zam, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Akaryakıt ve birçok kaleme son aylarda üst üste yapılan zamlar sonrası Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası geçtiğimiz haftalarda UKOME’ye başvuru yaparak yüzde 25-35 oranında artış talep etti.
“YÜZDE 25 GEÇTİ ARTIK”
Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti. Yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını belirten Kurt, dün itibariyle UKOME’ye yüzde 50 zam talepli dilekçelerini verdiklerini açıkladı. Bu ay içinde yapılması planlanan UKOME toplantısında karar alınması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.