Otobüsçüler yüzde 50 zam talepli dilekçelerini UKOME’ye verdi

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın talep ettiği yüzde 50 zamla ilgili UKOME yaptığı online toplantıda Mart ayında şehir içi ulaşıma yüzde 26.43, diğer tüm hatlara yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verdi. Düzenleme kapsamında şehir içi tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5,5 TL oldu. Tam bilete toplamda 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Zam, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Akaryakıt ve birçok kaleme son aylarda üst üste yapılan zamlar sonrası Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası geçtiğimiz haftalarda UKOME’ye başvuru yaparak yüzde 25-35 oranında artış talep etti.

“YÜZDE 25 GEÇTİ ARTIK”

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve yönetimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti. Yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını belirten Kurt, dün itibariyle UKOME’ye yüzde 50 zam talepli dilekçelerini verdiklerini açıkladı. Bu ay içinde yapılması planlanan UKOME toplantısında karar alınması bekleniyor.