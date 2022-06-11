Nissan Yılmaz'dan yeni plaza kokteyli

Yenilenen Plaza inşaatını tamamlayan, Nissan Yılmaz Otomotiv ilk kutlamayı personeli ile gerçekleştirdi. Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına plazayı tadilattan geçiren Nissan Yılmazlar Oto, personeliyle bir kokteyl düzenledi Yakın zaman önce yenilenen konseptiyle, yetkili satış ve servis hizmetine başlayan Nissan Yılmaz Otomotiv, ilk plaza kokteylini personeli ile yaparak mutluluklarını paylaştı. Donanımlı kadrosu ve bilgisi ile tüm Kocaeli halkını yeni plazalarına bekliyorlar.