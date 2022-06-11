11 Haz 2022 - 15:59- Yaşam G: 11 Haz 2022 - 16:00

Nissan Yılmaz'dan yeni plaza kokteyli
Nissan Yılmaz'dan yeni plaza kokteyli mask

Yenilenen Plaza inşaatını tamamlayan, Nissan Yılmaz Otomotiv ilk kutlamayı personeli ile gerçekleştirdi. Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına plazayı tadilattan geçiren Nissan Yılmazlar Oto, personeliyle bir kokteyl düzenledi Yakın zaman önce yenilenen konseptiyle, yetkili satış ve servis hizmetine başlayan Nissan Yılmaz Otomotiv, ilk plaza kokteylini personeli ile yaparak mutluluklarını paylaştı. Donanımlı kadrosu ve bilgisi ile tüm Kocaeli halkını yeni plazalarına bekliyorlar.
# bir, ile

11 Haz 2022 - 15:59 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Salih - Bereketli nice senelere inşallah.Yılmaz ailesine hayırlı olsun.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 11 Haziran 16:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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