11 Haz 2022 - 16:50- Asayiş G: 11 Haz 2022 - 16:51

Kargoda kaçak tütün ele geçirildi

Darıca’da bir şahsa gelen kargo paketlerinin içinde yapılan aramada kaçak nargile tütünü ile heets tütünü ele geçirildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kargoda kaçak tütün ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Darıca’da şüpheli E.K. isimli şüpheli şahsın teslim aldığı kargoda yapılan aramada 140 adet paketlenmiş toplam 35 kilogram kaçak nargile tütünü ve 260 paket HEETS tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında idari işlem yapıldı.

11 Haz 2022 - 16:50 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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