Alınan bilgiye göre Körfez’de farklı adreslerde park halinde bulunan 5 ayrı minibüsün stepneleri çalındı. Olayla ilgili çalışma balatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.C. ve E.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 Haz 2022 - 16:51- Asayiş Güncelleme: 11 Haz 2022 - 16:52
Stepne hırsızları polise yakalandı
Körfez’de farklı adreslerde park halinde bulunan 5 ayrı minibüsün stepnelerini çaldığı öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.