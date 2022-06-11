11 Haz 2022 - 16:51- Asayiş G: 11 Haz 2022 - 16:52

Stepne hırsızları polise yakalandı

Körfez’de farklı adreslerde park halinde bulunan 5 ayrı minibüsün stepnelerini çaldığı öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Stepne hırsızları polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Körfez’de farklı adreslerde park halinde bulunan 5 ayrı minibüsün stepneleri çalındı. Olayla ilgili çalışma balatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.C. ve E.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Haz 2022 - 16:51 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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