Stepne hırsızları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Körfez’de farklı adreslerde park halinde bulunan 5 ayrı minibüsün stepneleri çalındı. Olayla ilgili çalışma balatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.C. ve E.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.