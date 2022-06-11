11 Haz 2022 - 21:58- Gündem G: 11 Haz 2022 - 22:02

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu, 3 asker yaralandı.
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu mask

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in şehit olduğunu duyurdu. Saldırıda 3 asker de yaralandı.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denildi.

11 Haz 2022 - 21:58 - Gündem

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