Denizde kadın cesedi bulundu

Olay, Darıca Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde balık tutan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan dalgıçlar, denize girerek hareketsiz bir şekilde yatan kadını kıyıya çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan kadının isminin Hediye Basum olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine teslime edilen kadın, sedyeyle ambulansa alındı. Basum’un, sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Basum’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı