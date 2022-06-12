GEBZESEM’de çocuklar spora doyacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yaşayan çocukların sporla iç içe büyümelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ücretsiz Spor Okulları, yaz dönemi için gün sayıyor. Bu kapsamda spor dolu günler, Büyükşehir tarafından yapılan ve Gebze bölgesinde sporun adresi olarak kabul edilen GEBZESEM’de de yaşanacak. 7-14 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yaz tatillerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacak olan Ücretsiz Spor Okulları, Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un sayısız sporcular yetiştirdiği ve başarılı olduğu jimnastik, atletizm, okçuluk, karate, judo, güreş, masa tenisi, tekvando ve boks branşlarında hizmet verecek.

BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI SPOR

Bu bağlamda ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonuna değer katan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) Ücretsiz Spor Okulları kapsamında çocuklara ve gençlere kapısını açacak. Ücretsiz Spor Okulları, Gebze bölgesindeki öğrencilere spor sevgisini aşılayacağı gibi onların sağlıklı birey olarak yetişmelerine de imkan sunacak. Yetenekli olanların da Türk sporuna kazandırılacağı Ücretsiz Spor Okulları’nda çocuklar ve gençler, bilinçli ve sağlıklı spor yapmanın püf noktalarını, tecrübeli eğitmenler eşliğinde öğrenme fırsatı bulacak.

İRTİBAT NUMARASI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Spor Şube Müdürlüğü’nün 7 ile 14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik düzenlediği Spor Okulları öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlayacak. Gebze bölgesinde Ücretsiz Spor Okulları’ndan yararlanmak isteyenler, 0262 643 16 73 numaralı telefondan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi edinebilir.