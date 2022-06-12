12 Haz 2022 - 10:15- Asayiş G: 12 Haz 2022 - 10:18

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Gebze'de dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı mask

Gebze Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden A.B'nin kullandığı 34 MVJ 74 plakalı otomobil, dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Asel Mina K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü A.B. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

12 Haz 2022 - 10:15 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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