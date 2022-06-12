’Leyla Hanım’ ilk gösterimini Uluslararası Festivalde alkışlarla yaptı 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’de tek dereceli seçimle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan Leyla Hanım filminin yarışacağı 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için Safranbolu’ya gitti. Başkan Hürriyet, Leyla Hanım belgesel filminin özel gösteriminden önce Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’yi ziyaret etti.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Başkan Hürriyet, daha sonra Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ve Leyla Hanım filmi yönetmeni İlke İşisağ, oyuncular Devrim Nas ve Anıl Taşezen ile birlikte belgesel filmi izledi. 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 1971 yılında geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatına odaklanan dökü-drama türündeki belgesel film izleyicilerden büyük beğeni aldı.