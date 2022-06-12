12 Haz 2022 - 11:13- Gündem G: 12 Haz 2022 - 11:15

Kocaeli Merkez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Merkez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Merkez'de 3+1 123 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Merkez İlçe, 3399 Ada, 14 Parsel, HATİPKÖY(Kocatepe) Mahalle/Köy, 2.Normal 9 nolu bağ.bölüm çatı piyesli mesken nitelikli taşınmaz, yakın zamanda konut bölgesi olarak inşa edilmeye başlanmış yeni yerleşim alanıdır. Yakın çevresinde Anadolu Otoyolu, orman alanı, konutlar, semt marketleri, eğitim kuruları bulunmaktadır. Belediye alt yapı imkanlarından faydalanmaktadır. 

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12 Haz 2022 - 11:13 - Gündem

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