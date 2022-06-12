Karamürsel'de 2+1 75 m² (1/4 hisseli) daire icradan satılık

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi,Tabakhane Mahallesi, 228 Ada, 98 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölümün 1/4 hissesi. Söz konusu taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Söz konusu taşınmazın içinde bulunduğu bina Zemin+4 normal kattan ibaret olup toplam 5 katlıdır.Binanın dışı sıvalı ve eski boyalıdır. Çatısı vardır. Taşınmaz D130 karayolunun kuzeyinde olup, ilçe merkezindedir. Taşınmaz hükümet binasına, belediye binasına, çarşı merkezine, okula ve denize yakındır. Ulaşım sorunu yoktur. Söz konusu taşınmazın içinde bulunduğu bina eski bir binadır.

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