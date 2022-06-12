Atatürk portresi örtü ile kapatıldı

İzmit 50’nci yıl Ortaokulu olarak hizmet veren binaya İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınmasına karar verilmişti. Dönüşüm için başlayan tadilat çalışmalarında okul ile özdeşleşen Atatürk portresinin yapılacak olan mantolama çalışmaları sonucu kapatılacağı öğrenilmişti.
ADD OLAYA EL ATTI
Büyük tepki çeken bu olayla ilgili açıklama yapan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Kocaeli Milli Eğitim yetkilileri ile yaptığımız görüşme neticesinde, İzmit 50. Yıl Ortaokulu'nun dış cephe mantolama çalışması ile üstü kapatılacak olan Atatürk portresi için girişimlerimiz sonuç verdi.!Milli Eğitim yetkilileri Atatürk portresinin, şubemizin önerisi doğruldutusunda muhafaza edileceğini ve portrenin korunacağını bizlere ileterek sözünü verdi. Milli eğitim yetkililerine; Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu portreye yapılacak yanlıştan dönerek talebimize olumlu yanıt verdiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Atatürk Portresinin üzeri büyük bir kumaş ile kapatıldı. nSerhat GÜNEŞ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.