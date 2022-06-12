12 Haz 2022 - 11:27- Gündem G: 12 Haz 2022 - 11:30

Atatürk portresi örtü ile kapatıldı

İzmit 50’nci yıl Ortaokulu’nda başlayan tadilat çalışmaları kapsamında Ataürk portresinin üzerine beyaz bir örtü ile kapandı. Okul ile özdeleşen Atatürk portresinin korunacağı haberini geçtiğimiz günlerde ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl duyurmuştu
Atatürk portresi örtü ile kapatıldı mask

İzmit 50’nci yıl Ortaokulu olarak hizmet veren binaya İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşınmasına karar verilmişti. Dönüşüm için başlayan tadilat çalışmalarında okul ile özdeşleşen Atatürk portresinin yapılacak olan mantolama çalışmaları sonucu kapatılacağı öğrenilmişti.

ADD OLAYA EL ATTI

Büyük tepki çeken bu olayla ilgili açıklama yapan ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “Kocaeli Milli Eğitim yetkilileri ile yaptığımız görüşme neticesinde, İzmit 50. Yıl Ortaokulu'nun dış cephe mantolama çalışması ile üstü kapatılacak olan Atatürk portresi için girişimlerimiz sonuç verdi.!Milli Eğitim yetkilileri Atatürk portresinin, şubemizin önerisi doğruldutusunda muhafaza edileceğini ve portrenin korunacağını bizlere ileterek sözünü verdi. Milli eğitim yetkililerine; Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu portreye yapılacak yanlıştan dönerek talebimize olumlu yanıt verdiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Atatürk Portresinin üzeri büyük bir kumaş ile kapatıldı. nSerhat GÜNEŞ

12 Haz 2022 - 11:27 - Gündem

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