Osmanlı 41 güle oynaya 1. Amatör Lig’de! “4-0”

2. Amatör Lig’e yükselme baraj maçında, Osmanlı 41, Gölcük Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda bulduğu gollerin ardından 4-0 mağlup etti ve 1. Amatör Lig’e çıktı.
BAŞİSKELE’DE OYNANDI
2. Amatör Lig A Grubu’nu 31 puanla Eşmespor’un ardından 2. sırada tamamlayan Osmanlı 41 ile F Grubu’nu 33 puanla Karatepe Gençlerbirliği’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Gölcük Gençlerbirliği 1. Amatör Lig’e yükselme baraj maçında karşı karşıya geldi. Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki mücadeleyi rahat bir oyunun ardından 4-0 kazanan Osmanlı 41 adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Diğer Gölcük ekibi Gölcük Gençlerbirliği ise şampiyonluk hayallerini önümüzdeki sezona bıraktı.
KÖKSAL MIZRAKÇI HAVALARDA!
Gölcük temsilcisi Osmanlı 41’e 1. Amatör Lig’i getiren golleri 49 ve penaltıdan 79’da deneyimli stoper Hasan Doğan, 70 ve 90+1. dakikalarda da Enes Yazıcı kaydetti. Osmanlı 41 takımı futbolcularının önemli bir kısmı Süper Amatör Lig’e yükselen Hisarenynspor’dan kazandırıldı ve aynı ekip 2 ay içerisinde 2. şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Osmanlı 41’in teknik sorumlusu Köksal Mızrakçı maçın ardından futbolcular tarafından havaya atılırken ortaya son derece güzel bir görüntü çıktı.
1. AMATÖR LİG’E YÜKSELME BARAJ MAÇI
OSMANLI 41: 4
GÖLCÜK GB: 0
STAT: Başiskele Şehit Bnb. Arslan Kulaksız
HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Abdullah Melik Karaduman***, Şefik Öner***s
OSMANLI 41: Şahin Kaya***, Soner Aktaş***, Emrah Öztürk***, Hasan Doğan****, Ahmet Kılıç***, Enes Yazıcı***, Ramazan Nas** (Dk. 44 Ömer Yazgan**), Yasin Silvan*** (Dk. 90 Berat?), Ali Haydar Ersoy*** (Dk. 90 Nuh Aşkın?), Bilal Özler*** (Dk. 84 Ertuğrul Küçük*), Serkan Tuncer*** (Dk. 84 Hasan Sezai*)
GÖLCÜK GB: Ömer Faruk*, Mehmetcan*, Batuhan*, Baran*, Eray*, Abdullah*, Ufuk* (Dk. 79 Emirhan*) Samet*, Emre*, Sertan*, İlker
GOLLER: Dk. 49 ve (P) 79 Hasan Doğan, Dk. 70 ve 90+1. Enes Yazıcı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.