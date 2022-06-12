Osmanlı 41 güle oynaya 1. Amatör Lig’de! “4-0”

2. Amatör Lig’e yükselme baraj maçında, Osmanlı 41, Gölcük Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda bulduğu gollerin ardından 4-0 mağlup etti ve 1. Amatör Lig’e çıktı.

BAŞİSKELE’DE OYNANDI

2. Amatör Lig A Grubu’nu 31 puanla Eşmespor’un ardından 2. sırada tamamlayan Osmanlı 41 ile F Grubu’nu 33 puanla Karatepe Gençlerbirliği’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Gölcük Gençlerbirliği 1. Amatör Lig’e yükselme baraj maçında karşı karşıya geldi. Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’ndaki mücadeleyi rahat bir oyunun ardından 4-0 kazanan Osmanlı 41 adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Diğer Gölcük ekibi Gölcük Gençlerbirliği ise şampiyonluk hayallerini önümüzdeki sezona bıraktı.

KÖKSAL MIZRAKÇI HAVALARDA!

Gölcük temsilcisi Osmanlı 41’e 1. Amatör Lig’i getiren golleri 49 ve penaltıdan 79’da deneyimli stoper Hasan Doğan, 70 ve 90+1. dakikalarda da Enes Yazıcı kaydetti. Osmanlı 41 takımı futbolcularının önemli bir kısmı Süper Amatör Lig’e yükselen Hisarenynspor’dan kazandırıldı ve aynı ekip 2 ay içerisinde 2. şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Osmanlı 41’in teknik sorumlusu Köksal Mızrakçı maçın ardından futbolcular tarafından havaya atılırken ortaya son derece güzel bir görüntü çıktı.

1. AMATÖR LİG’E YÜKSELME BARAJ MAÇI

OSMANLI 41: 4

GÖLCÜK GB: 0

STAT: Başiskele Şehit Bnb. Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Abdullah Melik Karaduman***, Şefik Öner***s

OSMANLI 41: Şahin Kaya***, Soner Aktaş***, Emrah Öztürk***, Hasan Doğan****, Ahmet Kılıç***, Enes Yazıcı***, Ramazan Nas** (Dk. 44 Ömer Yazgan**), Yasin Silvan*** (Dk. 90 Berat?), Ali Haydar Ersoy*** (Dk. 90 Nuh Aşkın?), Bilal Özler*** (Dk. 84 Ertuğrul Küçük*), Serkan Tuncer*** (Dk. 84 Hasan Sezai*)

GÖLCÜK GB: Ömer Faruk*, Mehmetcan*, Batuhan*, Baran*, Eray*, Abdullah*, Ufuk* (Dk. 79 Emirhan*) Samet*, Emre*, Sertan*, İlker

GOLLER: Dk. 49 ve (P) 79 Hasan Doğan, Dk. 70 ve 90+1. Enes Yazıcı