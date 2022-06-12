Gölcük’te plaj voleybolu coşkusu başladı

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Play Voleybolu Turnuvası, bu yıl rekor katılımla başladı.

SEZER DE MAÇLARI İZLEDİ

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri, Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından plaj voleybolu turnuvası ile devam ediyor. İlçede yoğun ilgiyle gerçekleşen kum futbolunun ardından, plaj voleybolu da aynı karşılığı gördü ve bu yıl 162 takımdan toplam 360 sporcu turnuvada yer alarak rekor kırıldı. Açılış gününde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çekişmeli maçları ilgiyle takip etti. Başkan Sezer, “Turnuvamıza yoğun ilgi gösteren gençlerimize üstün başarılar diliyor, izleyici olarak da katılan ailelere ve hemşerilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.