Gölcük’te plaj voleybolu coşkusu başladı

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Play Voleybolu Turnuvası, bu yıl rekor katılımla başladı.
SEZER DE MAÇLARI İZLEDİ
Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri, Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından plaj voleybolu turnuvası ile devam ediyor. İlçede yoğun ilgiyle gerçekleşen kum futbolunun ardından, plaj voleybolu da aynı karşılığı gördü ve bu yıl 162 takımdan toplam 360 sporcu turnuvada yer alarak rekor kırıldı. Açılış gününde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çekişmeli maçları ilgiyle takip etti. Başkan Sezer, “Turnuvamıza yoğun ilgi gösteren gençlerimize üstün başarılar diliyor, izleyici olarak da katılan ailelere ve hemşerilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.