PepsiCo’dan çevre farkındalığı

Dünya Çevre Günü kapsamında PepsiCo, Türkiye’deki çalışanlarıyla birlikte farkındalık oluşturacak pek çok etkinlik gerçekleştirdi. PepsiCo Türkiye çalışanları hafta boyunca sürdürülebilirlik konulu webinarlara katılmanın yanı sıra, ÇEVKO iş birliğiyle iki farklı bölgede eş zamanlı olarak çevre temizleme aktivitesi ve Haytap iş birliğiyle barınak ziyaretlerinde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Düzenlenen webinarlarda PepsiCo Türkiye Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren, PepsiCo’nun sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmek, dünyanın yenilenmesine yardımcı olmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları şirket çalışanlarıyla paylaştı. Esra İren, gezegenin geleceği için döngüsel ekonomi anlayışıyla sürdürülebilir üretim ve kaynakların önemine dikkat çekti.

YENİLEYİCİ TARIM

Etkinlikler kapsamında PepiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Lay’s Yenileyici Tarım’ projesinin detayları aktarıldı. Yaptığı tüm çalışmalarda gezegenimiz ve gezegenimizin geleceği için önemli adımlar atan PepsiCo, bu etkinliklerle bu konudaki duyarlılığını ve kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.