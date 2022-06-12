12 Haz 2022 - 11:54- Ekonomi G: 12 Haz 2022 - 11:55

Anadolu Isuzu’dan midibüs teslimatı

İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan’a 25 IsuzuNovoultra midibüsün teslimatını gerçekleştirdi.
Anadolu Isuzu’dan midibüs teslimatı mask

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlardaki satışlarını artırmaya ve rekabetçi pazarlardaki varlığını sürekli güçlendirmeye devam ediyor. İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Devlet Koruma Hizmeti’ne 25 IsuzuNovoultra midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. 2021 yılında şirketin ihracat geçmişindeki en yüksek rakamlara ulaşan Anadolu Isuzu, böylece 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Azerbaycan’a bugüne kadar toplam 1121 aracın teslimatını gerçekleştirmiş oldu. 

12 Haz 2022 - 11:54 - Ekonomi

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