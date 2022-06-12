12 Haz 2022 - 11:55- Ekonomi G: 12 Haz 2022 - 11:57

Sürdürülebilirliğe kaynak sağladı

İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü işleminde, uluslararası piyasalardan 483 milyon euro ve 257 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı
Sürdürülebilirliğe kaynak sağladı mask

Kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank, Emirates NBD Bank PJSC ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve MUFG Bank Ltd sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı. 16 ülkeden 32 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + yüzde 2.10, dolar diliminde ise SOFR + yüzde 2.75 oldu. 

FAİZ İNDİRİMİ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve sürdürülebilirlik lideri Gamze Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında performans kriterleri belirlendi. Engelli dostu bankamatiklerin artırılması ve dijitalleşen süreçlerle kağıt tasarrufu hedeflerine ulaşılması durumunda, faiz indirimi gerçekleşecek.

 

12 Haz 2022 - 11:55 - Ekonomi

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