Sürdürülebilirliğe kaynak sağladı

Kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank, Emirates NBD Bank PJSC ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve MUFG Bank Ltd sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı. 16 ülkeden 32 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + yüzde 2.10, dolar diliminde ise SOFR + yüzde 2.75 oldu.
FAİZ İNDİRİMİ
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve sürdürülebilirlik lideri Gamze Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında performans kriterleri belirlendi. Engelli dostu bankamatiklerin artırılması ve dijitalleşen süreçlerle kağıt tasarrufu hedeflerine ulaşılması durumunda, faiz indirimi gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.