Aras: Üretim ekonomisine geçilmezse kıtlık olacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, partisinin il binasında basın açıklaması düzenledi. Kocaeli’ deki farklı semt pazarlarından çektiği fotoğrafları basınla paylaşan Başkan Aras, “Gittiğim her yerde vatandaşı dinliyorum ve gözlemliyorum. Milletimiz gelişmeler karşısında şoka girmiş durumdadır. Bir esnafımızın tezgahına astığı ilanı sizinle paylaşıyorum. Esnafımız IBAN numarası ile karpuz satıldığını belirten bir ilan asmış tezgahına. Esnafımıza sordum durumu. ‘Başkanım vatandaşta para yok, artık karpuzu dilimle satar olduk. Vatandaş ek hesaptan para yollayarak karpuz alabiliyor’ dedi. Hükümet bir an önce üretim ekonomisine geçmezse ülke kıtlığa girecek” ifadelerini kullandı.

“KURU DEĞİL, DOLARI KORUYORLAR”

3600 ek gösterge hakkında konuşan Başkan Aras, “Hükümetin ekonomiyi düze çıkarmak için yaptığı her çalışma vatandaşın başına bela oluyor. Kur korumalı sistem geliştirdik dediler. Büyük icatları dolar korumaya dönmüş durumda. İnsanımızın hali çok kötü, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Hükümetin geliştirdiği sistem doları 17 liraya çıkardı. Memur aylardır hükümetin yapacağı açıklamayı bekliyordu. 3600 ek gösterge konusunda hükümet yan çizdi. Memur bu konuda umduğunu bulamadığı gibi maaş iyileştirme konusunu da gündeme getirmediler. Biz iktidara geldiğimiz gün tüm çalışanlara yüzde 100 zam yapacağız” dedi.

“NE ZAMAN UYANACAKSINIZ?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları da eleştiren Aras, “Hükümet ne zaman uyanacak? Ne zaman ekonomi politikasını gözden geçirecek? Ne zaman uyanacaksınız? Kurtuluş Yeniden Refah iktidarındadır. Ülkemizin tüm sorunları çözecek projelerimizi ortaya koyduk. Halkımızın bizi iktidara getirdiği gün üretim ekonomisine geçilecek. Tüm sorunlar çözülecek” şeklinde konuştu.