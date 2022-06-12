Yıldız: Biz iktidar olmaya inandık

İYİ Parti Gölcük İlçe Teşkilatı’nın Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan ilçe binasını açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti. Açılış törenine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan, Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, İYİ Parti ilçe başkanları, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve yönetimi, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz ile çok sayıda partili katılım sağladı.

“YENİ PARTİ BİNAMIZ HAYIRLI OLSUN”

Açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Yeni ilçe binamızın açılışına hoş geldiniz. Yoğun yağmura rağmen bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın il başkanlarımızı ve milletvekillerimizi ağırlamaktan gurur duyuyorum. Binamız hayırlı uğur olsun” dedi.

“İKTİDAR OLACAĞIZ”

Aynacı’dan sonra konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İnanmışlar ordusu, Gölcük’ün güzel insanları böylesi bereketli bir günde sizlerle birlikte olmak bizler için büyük onur, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gölcük’te sağlam bir ilçe Başkanımız ve sağlam bir teşkilatımız var. Biz iktidar olmaya inandık gördük ki Gölcük de inanmış. Biz iktidar olmak için yola çıktık. Bugüne kadar Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde katma değer sunup ta satılan ne kadar fabrika varsa bunları tekrar Türkiye Cumhuriyeti malı olması için, Türkiye’nin refaha ulaşması için, Türkiye’de iyiliğin yayılması için, ayrışmanın bitmesi için, ötekileştirmenin bitmesi için iktidar olacağız” dedi.