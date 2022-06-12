Erol: Kocaeli Huzurevi’ne Ilıcalı ismi verilmeli

Yapımı tamamlanmakta ve yakında hizmete girecek olan Kocaeli Huzurevi’ne, 26 yıl boyunca yaşlılarımıza hizmet eden, huzurevinin temel harcını koyan, Kocaeli Huzurevi Dayanışma Derneği’nin Kurucu Başkanı Olcay Ilıcalı’nın isminin verilmesi konusunda çalışma yapan İzmit Kent Konseyi (İKK) Başkanı Hüseyin Erol,Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Adem Koç ile Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve yönetimlerini ziyaret etti.

DESTEK İSTEDİLER

Bunun bir kent talebi olduğuna vurgu yapan ve konuyu tüm detayları ile anlatan İKK Başkanı Hüseyin Erol, “Kocaeli Huzurevi'ne Olcay Ilıcalı ismi verilmeli” dedi. DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ile DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, isim önerisini çok yerinde bulduklarını, toplumda büyük bir karşılığı olan Kocaeli Huzurevi Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı rahmetli Olcay Ilıcalı isminin Kocaeli Huzurevi’ne verilmesi konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti