Seymen: Masa sürekli su sızdırıyor

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, yaptığı haftalık açıklamada partilerinin çalışmaları ile ülke ve ilçe gündemine değindi. Başkan Seymen, “AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı olarak çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Teşkilatımızın tüm birimleri ile sahada, hemşerilerimizle iç içeyiz. Kadın kollarımız kapı kapı dolaşıyor, gençlerimiz stant çalışmalarını sürdürüyor. Ana kademe yöneticilerimiz ile birlikte sıkmadık el bırakmamaya gayret ediyoruz. Gücümüzü önce yüce Allah’tan, sonra liderimizden alıyoruz. Bizim liderimiz, kararlı ve net yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz gün de yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olduğunu açıkladı. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ses var mı? Hala yok. Kurdukları yuvarlak masa bir çıktı verdi mi? Hayır. Daha lider belirleyemeyen masa, bu ülkeyi nasıl yönetecek?” dedi.

“BENCE ÇOK VAHİM BİR DURUM”

Muhalefetin kurmuş olduğu masadan bahseden Seymen, “Kurulduğu ilk günden bugüne çatlaklardan sürekli su sızdıran masa, bir karara varıp ülkemize nasıl hizmet edecek? Milletimizin karşısına çıkamıyorlar çünkü bugüne kadar taş üstüne taş koymadılar. Çünkü ortak bir karar bile alamadılar. Ben CHP tabanının da Sayın Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istediklerini düşünmüyorum. Bu bence çok vahim bir durum. Partinizin genel başkanı eğer cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa, bu görevi yapmaya layık görülemiyorsa, becerileri sorgulanıyorsa, bunca seçim kaybetmesine rağmen genel başkanlığını sürdürebiliyorsa burada bir düşünmek lazım. Bizim milletimizin siyaseti yorumlama becerisi yüksektir. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da bu faktörlerle değerlendireceklerdir” ifadelerini kullandı. Serkan ÜLDEŞ