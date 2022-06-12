Bingöl: Vatan hainlerine rahatsızlık veriyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, KOÜ İlahiyat Fakültesi’nde okunan 10. Yıl Marşına tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi’ni eleştirdi. Bingöl yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Atatürkçü, çağdaş, laik ve demokrasi ile taçlandırılmış Türkiye Cumhuriyeti karşıtı eylem ve propaganda yaparak ülkemizi yeniden orta çağ karanlığına gömmek uğruna her türlü yolu deneyen Yeni Ak-it ‘gazetesi!’ bu kez de KOÜ İlahiyat Fakültesi 2021-2022 mezuniyet töreninde çalınan 10. Yıl marşımıza tepki gösterme ahlaksızlığını ortaya koymuştur. KOÜ İlahiyat Fakültesi dekanlığı tarafından gerçekleştirilen mezuniyet töreninde KOÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hep bir ağızdan ve coşku ile söylediği 10. Yıl marşımızın içerisinde geçen sözlerin rahatsız edeceği tek güruhun emperyalist sömürgeci güçler ve onların ülkemizdeki uzantıları olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

‘GENÇLERİ YÜREKTEN KUTLUYORUZ’

Yeni Ak-İt ve benzeri kripto maşalara karşı çağdaş ve vatansever duruşumuzu taviz vermeden devam ettireceğiz. ADD Kocaeli Şubesi olarak hem KOÜ İlahiyat Fakültesi yetkililerini hem de hep bir ağızdan coşku ile 10. Yıl marşımızı söyleyen KOÜ İlahiyat Fakültesi 2021-2022 mezunu gençlerimizi yürekten kutluyor bu milli davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizde kripto olarak misyoner faaliyetlerini emperyalizme uşaklık yaparak sürdüren ve akıllarınca vatansever Türk Milleti’ne parmak sallama çabasında olanlara karşı; Atatürkçü Düşünce Dernekleri’nin her zaman cesaretle göğsünü siper edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”