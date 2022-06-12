12 Haz 2022 - 14:09- Spor G: 12 Haz 2022 - 14:11

Nefes kesen maç Bağçeşmespor’un! 1. Amatör Lig’deler! “3-2”
Nefes kesen maç Bağçeşmespor’un! 1. Amatör Lig’deler! “3-2” mask
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2. Amatör Lig Baraj maçında Bağçeşmespor uzatmalara giden mücadele sonunda Yenidoğan Serdarspor’u 3-2 mağlup etti ve 1. Amatör Lig’e yükseldi.

BAĞÇEŞME KAÇTI

Normal sezonda 2. Amatör Lig B Grubu’nu 23 puanla Hereke Gençlik’in ardından ikinci sırada tamamlayan Bağçeşmespor ile D Grubu’nu İzmit Gençlerbirliği’nin ardından 22 puanla ikinci sırada bitiren Yenidoğan Serdar baraj maçında karşı karşıya geldi. Derince Stadı’ndaki nefes kesen maçın ilk yarısını Bağçeşmespor Muhammed ve Hamza Uzuner’in golleri ile 2-0 üstün tamamladı.

TARTIŞMALI KARARLAR

Ancak ikinci yarıda geri dönen Yenidoğan Serdarspor önce Yunus Emre Orhan, ardından Murat Yıldız’ın golleri ile skora dengeyi getirdi ve maç uzatmaya gitti. İki takımın da 10 kişi mücadele ettiği uzatma anlarında Bağçeşme’de Arif penaltı golü ile skoru 3-2 yaptı. Penaltı kararına büyük tepki gösterildi. Uzatmaların son anlarında da Yenidoğan ekibinin bariz penaltısı hakem Tunç Özdemir tarafından es geçildi ve maçı 3-2 kazanan Bağçeşme ekibi adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Yenidoğan Serdar tarafında ise hakem Tunç Özdemir’e büyük bir öfke vardı.

 

12 Haz 2022 - 14:09 - Spor

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