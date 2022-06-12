Mide bulandıran hareketler!

Kocaelispor’da bir yandan iç transfer görüşmeleri sıkı bir şekilde devam ederken diğer yandan dış transferlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Ancak kulüp adına hareket eden ve “Kocaelispor’a transferleri biz yapıyoruz. Biz istemezsek hiçbir menajer bu kulübe giremez” diyen Tarık Özarslan önce Sinan Kurumuş’un, ardından Taha Balcı’nın şimdi de Tayyip Kanarya’nın kafasını karıştırıyor.

MENAJERİNE PARA VERELİM ARADAN ÇEKİLSİN

Geçtiğimiz günlerde Sinan Kurumuş’a ulaşan ve Sinan’a “Senin menajerin Veli’ye 150 bin verelim, aradan çıksın, bizim vasıtamızla seni Kocelispor’a alalım diyen Özaslan, Sinan’ın canını sıkmış ve futbolcu “Ben bu toplara girmem. Menajerimden de çok memnunum” dediği öğrenilmişti. Aynı şekilde etkili golcü futbolcu Taha Balcı ile de aynı şekilde iletişime geçilmişti.

FIRAT HOCA İLE MASADAYIM

Yine Tarık Özarslan bu kez Tayyip Kanarya’yı Kayserli Gökhan adında bir menajere arattığı, Gökhan’ın Tayyip’e Kocaelispor’a gelmesi için kendileri ile hareket etmesinin şart olduğunu aktardığı belirtildi. Gökhan adındaki menajer “Şu an Fırat hocayla masadayım. Takım yapıyoruz” dediği, Tayyip Kanarya’nın bunun üzerine konferans konuşması istediği ancak bunun gerçekleşmediği de belirtildi.

AMAÇ NE!

Tayyip de kendisinin kimle hareket edeceğini çok iyi bildiğini Gökhan adındaki menajere söylediği ve yaşanan durumu kabul etmediği ifade edildi. Tarık Özaslan adındaki şahsın Engin Koyun ile arasındaki samimiyeti kullanarak bu yöntemlere başvurduğu, Engin Koyun’un da Özaslan’a bu anlamda yol açtığı öğrenildi. Bu tarz Kocaelispor’a zarar veren hareketlerin altında yatan hususun ne olduğu merak ediliyor.