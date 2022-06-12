Kemal Şen’in ruhu da Hasan Gemici’deydi! ÇOK YAKIŞTI

Yaklaşık 9 ay önce aramızdan ayrılan voleybol efsanesi Kemal Şen’in adı unutulmaz bir ödül töreni ile en iyi şekilde anıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

EŞİ SEVDA VE OĞLU EGEMEN ŞEN DE YER ALDI

Kocaeli ve ülke voleybolunun önemli isimlerinden, Gençlik ve Spor Şube eski şube müdürlerinden, İzmit Atatürk Spor Salonu amirliği yapmış Kemal Şen, geçtiğimiz Eylül ayının 21’i akşamı Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. 77 hayata gözlerini yuman evli ve 2 çocuk babası Kemal Şen’in adı bu sezonki Kocaeli voleybol ligine verildi. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda yıl boyunca dereceye giren takımların ve Kemal Şen’in ailesinin de katıldığı anlamlı bir ödül töreni düzenlendi.

ÇOK YERİNDE BİR DÜŞÜNCE

2021-2022 Kemal Şen Voleybol Ligi ödül töreninde Gençler, Yıldızlar Küçükler ve Midiler kız ile erkeklerde ilk 3 sırayı olan kulüpler kupalarını aldı. Oldukça görkemli ve bir o kadar da anlamlı ödül törenine merhum Kemal Şen’in eski voleybol hakemi eşi Sevda Şen ve oğlu Egemen Şen de katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan Gençlik ve Spor Başkanvekili Ziyaülhak Sarıgül ve Voleybol İl Temsilcisi Gürhan Öztürk, merhum Kemal Şen’in Kocaeli ve ülke voleybolunun çok önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Bu sezonki Kocaeli Voleybol Ligi’ne Kemal Şen’in adının verilmesinin de çok yerinde bir düşünce olduğu belirtildi ve derece kulüpler başarılarından ötürü tebrik edildi. Hafta boyunca ödül töreni ile ilgili haberler gazetemizde yer alacaktır.

2021-2022 KEMAL ŞEN KOCAELİ VOLEYBOL LİGİNDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

KIZLAR

Genç Kızlar

1. Gölcük İhsaniye

2. Yuvam İzmitspor

2. İzmitspor

Yıldız Kızlar

1. Yuvam İzmitspor

2. İzmitspor

3. Yenikentspor

Küçük Kızlar

1. Yuvam İzmitspor

2. 19 Mayıs Spor Kulübü

3. Beşrenk

Midi Kızlar

1. 19 Mayıs Spor Kulübü

2. Beşrenk

3. Uluğbey

ERKEKLERLER

Genç Erkekler

1. Gebze GSK

2. Karamürsel İY.

3. Kağıtspor

Yıldız Erkekler

1. Gebze GSK

2. İzmit Yahyakaptan

3. Kağıtspor

Küçük Erkekler

1. İzmit Yahyakaptan

3. Körfez GB.

Midi Erkekler

1. Körfez GB.

2. Kocaeli GSK

3. İzmit Yahyakaptan