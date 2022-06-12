Bağdatspor KORKUTUYOR!

Bu sezon Süper Amatör Lig’de iddialı bir kadro kurmayı planlayan ve BAL’a yükselmek için sahadaki yerini alacak olan Bağdatspor’da Başkan Burak Kanpara öncelikli olarak Fatih Engin’i takımın başına getirmişti. Kırmızı siyahlılar iç ve dış transferde de hızlı gidiyor.

CELAL EREL, BEDİRHAN ÖZKANLI VE BERAT DEMİR

Geride bıraktığımız sezon Derincespor’da forma giyen ve kentin gözde sol bekleri arasında yer alan Celal Erel, Kocaeli Güneşspor patentli, son olarak BAL takımlarından Yuvacıkspor’da forma giyen başarılı kanat forvet Bedirhan Özkanlı yine BAL takımlarından Doğantepedespor’da sezonu geçiren, kentin önemli santrforlarından Berat Demir, Bağdatspor ile anlaşma sağladı.

İSKELET KORUNUYOR

İç transferde ise kaptan Emre Önen, takımın etkili isimleri Kubilay Ertuğ, Mehmet Ünal, Engin Çakıroğlu, Beratcan Altınova, Mesut Aygün, İsmail Doğan Şahin, kaleciler İsmail Talha Kara ve Celal Çiftçi ile önümüzdeki sezon için de söz kesildi. Bağdat ekibinde iç ve dış transfer çalışmaları sıkı bir şekilde devam edecek.