Ömer Faruk Uzuner: Hep birlikte başaracağız!

Gölcükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner, "Öncelikle bu süreçte bana inanıp, beni bu göreve getiren başkanımız Temel Erten’e, yönetim kuruluna ve hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen değerli Gölcükspor sevdalılarına teşekkür ederim. Daha önce formasını gururla terlettiğim ve teknik anlamda görev yaptığım takımımızın zor günlerine de, mutlu günlerine de şahit oldum. Kendimi hep bu kulübe ait hissettim. Gölcükspor bizim gönlümüzün en güzel yerinde ve Allah nasip ederse gözleri gülen Gölcükspor sevdalılarının yüzlerini de güldürmek istiyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız.

İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ

Elimizde güçlü bir kadro var ve bu kadroyu daha da kaliteli hale getirmeliyiz. Oynatmak istediğimiz dominant ve zor bir oyun var. Bu oyuna alışkanlık göstermesi muhtemel olan oyuncu grubunu oluşturmak için birlik içinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hedefe oynamak ve heyecan yaratan bir takım olmak için, alternatifli bir kadro oluşturmak zorundayız. Buna destek verecek, kalitemizi arttıracak oyuncu grubunu ekibimize katmak istiyoruz. İnşallah çalışmalarımızın meyvesini sezon sonunda hedefimize ulaşarak toplayacağız ve şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz.