Altın Kiraz’da çeyrek final maçları yarın akşam

10. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda yarın akşam bir birinden zorlu çeyrek final maçları oynanacak. Brunga Tesisleri yanında yer alan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ndeki futbol şöleni saat 20.00’de başlayacak, 00.00’da sona erecek. İşte günün programı
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
20.00: Diyar İnşaat – Lounge Saray Simit
21.00: Eti Group - KOSİAP
22.00: Betaspor – Almodem Çelik Yapı
23.00: Banas Petrol – Tise Kamera Güvenlik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.