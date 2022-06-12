12 Haz 2022 - 14:15- Spor G: 12 Haz 2022 - 14:16

Altın Kiraz’da çeyrek final maçları yarın akşam
Altın Kiraz’da çeyrek final maçları yarın akşam mask

10. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda yarın akşam bir birinden zorlu çeyrek final maçları oynanacak. Brunga Tesisleri yanında yer alan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ndeki futbol şöleni saat 20.00’de başlayacak, 00.00’da sona erecek. İşte günün programı

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

20.00: Diyar İnşaat – Lounge Saray Simit

21.00: Eti Group - KOSİAP

22.00: Betaspor – Almodem Çelik Yapı

23.00: Banas Petrol – Tise Kamera Güvenlik
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12 Haz 2022 - 14:15 - Spor

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