Haydi Karamürsel Gençlik!

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off eleme turunda İstanbul temsilcisi Ünsped ve Kültür Kulübü’nü 101-88 yenen Karamürsel Gençlikspor tur atlamayı başarmış ve Balıkesir’de yapılacak olan sekizli finallerde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Kocaeli ve Karamürsel basketbolunun mihenk taşı, basketboldaki yaşayan efsanelerden Turgut Taşçı, 2. Lig’e yükseleceklerine inandığını ifade etti.

İLK MAÇ BU AKŞAM

Çekilen kuraların ardından sarı lacivertli B Grubu’na düşen ekibimiz ilk maçını bu akşam İstanbul Kadıköy ile oynayacak. İkinci maçında yarın Ulubey ile son maçında da çarşamba günü kentlisi Çayırova Belediyespor ile karşılaşacak olan Karamürsel Gençlik’in yarı finale kalması için grubunda ilk 2 sırada yer alması gerekiyor. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’ndaki 3 maç da saat 18.45’te başlayacak. A Grubu’nda ise 77 Semt Yalova, Tekirdağ Kapaklı Spor, Erzincan İliç ve Bilecik Söğütsen Seramik takımları yer alıyor.

PROGRAM - BALIKESİR KURTDERELİ SPOR SALONU

13 Haziran Pazartesi

18.45: Karamürsel Gençlik - Kadıköy İstanbul

14 Haziran Salı

18.45: Karamürsel Gençlik - Ordu Ulubey Ohtamış

15 Haziran Çarşamba

18.45: Karamürsel Gençlik – Çayırova Belediye