Vali Yavuz: Zamanımızı sosyal medyada geçirmek doğru değil

İzmit 28 Haziran Ortaokulu Futbol Takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde okul spor faaliyetleri arasında yer alan Yıldızlar Futbol Türkiye Şampiyonası müsabakalarında galip gelerek Türkiye Şampiyonu oldu. İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Bülbül ise İl Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde finale kalan 10 okul arasında Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu eşliğinde Valilik makamda gerçekleştirilen ziyarete; Yıldızlar Futbol Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan İzmit 28 Haziran Ortaokulu Futbol Takımı öğrencileri ve ‘Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde Türkiye birincisi olan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Bülbül, Okul Müdürü Mustafa Yağız ve Öğretmen Mustafa Gündoğdu katıldı.

“HİTABET, İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ BİR ŞEY”

Kazandıkları başarılardan dolayı tek tek tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yavuz, “Hitabet aslında sadece dini alanda ihtiyaç duyduğumuz bir şey değildir. Son dönemde hitabet konusunda ciddi sorunların yaşanmaya başladığına şahitlik etmeye başladık. Özellikle sosyal medya gibi alanlar yazmayı unutturdu bize, tembelleştirdi. İletişim becerisi çok kıymetli bir şey çünkü insanın düşündüğünü doğru aktarabilmesi ve etkili aktarabilmesi çok önemli. Ses tonunu, vurguları yerinde yapabilmek, Türkçemizi hak ettiği şekilde konuşmak çok önemli ve kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“HOBİ DE OLSA BİR SPOR DALIYLA UĞRAŞILMASI GEREKİYOR”

Spor yapmanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Vali Yavuz, “Sizin, gençlerimizin sporla meşgul olmanız beni çok memnun ediyor. Çünkü bir insanın, gencimizin, çocuğumuzun hobi de olsa bir spor dalıyla uğraşması gerekiyor. Çünkü beden ve ruh sağlığı açısından, gelişim açısından çok kıymetli bir durum bu. Zamanımızı sosyal medyada, dijital ortamda sürekli geçirmek hem ruh sağlığımız açısından doğru değil, hem de beden sağlığı açısından doğru değildir. Sizler büyük bir başarı elde ederek göğsümüzü kabarttınız, hepinizi tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Velev ki hiç başarı elde etmeseydiniz de yine sizi tebrik ederdim. Spor yapmayan bir insanın sağlıklı düşünebilmesi, yenmeye yenilmeye alışması kolay değildir. Her zaman yenmeyeceksiniz yenilmeyi bilmek, yenilgiyi kabul edebilmek bir erdemdir” dedi.