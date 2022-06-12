Toltar: 424 kursiyer kayıt yaptırdı

Dilovası Halk Eğitim Merkezi 2021-2022 yılı 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri ve yılsonu sergisi, önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Dilovası Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu sergisine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve eşi Füsun Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve kursiyerler katıldı.

“7 BİN 993 KURSİYERE EĞİTİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Dilovası İlçe Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, “Merkezimizde 7’den 7’e herkese her yaşta eğitim sloganıyla 71 alanda 3 bin 700 çeşitli kurs açabilmekteyiz. Kurumumuzda 2021/2022 eğitim öğretim yılında 490 adet kurs açılmış olup, bu kurslarda 5067 kadın 2926 erkek olmak üzere 7 bin 993 kursiyer kayıt yaptırmış 3 bin 45 kişi de belge almaya hak kazanmıştır. İlçemizin 19 farklı bölgesinde toplamda 20’den fazla sınıfta, 22 farklı branşta; Kadınlara yönelik eğitim öğretim sosyal, kültürel ve beceri kursları veriyoruz. Okuma-yazma seferberliği kapsamında da açtığımız 61 adet kursumuzda 358 kadın 66 erkek toplam 424 kursiyer kayıt yaptırmış olup, 226 kursiyerimiz de bizden belge almaya hak kazanmıştır” dedi.

7’DEN 70’E EĞİTİM

Toltar’ın ardından konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nail Ekiz, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 1-7 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde yapmış olduğu yılsonu sergileri İlimizde ve ilçelerimizde de başlamış bulunuyor. ‘Hayat boyu öğrenme’ kültüründe olan ve beşikten mezara kadar eğitimi önceleyen medeniyetin torunlarıyız. Biraz geriden gitsekte bundan sonraki süreçte kadınlarımızı daha aktif hale getirerek tüm mahallelerimizde halk eğitim merkezleri olarak eğitim yuvaları açmalıyız. 7’den 70’e herkesin eğitim ve iş becerilerini geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.