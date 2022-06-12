12 Haz 2022 - 14:19- Gündem G: 12 Haz 2022 - 14:20

Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın

Karamürsel’de, geçtiğimiz hafta sonuİzmit’te 14’üncüSeka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde küçük orta büyük boyda 1’inci olan Karamürselli Kerem Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın taktı
Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın mask

‘Kırkpınar'ın provası’ olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, Karamürsel Belediyesi, Levent Erdoğan güreşçisi olan küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, 1’inciolmuştu.Bu güreşlerin ardından boy atlayan ve Kırkpınar’da büyük orta boyda mücadele edecek olan aynı zamanda Karamürsel Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Fahrettin Kahya’nın da oğlu olan Kerem Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’nda düzenlenen törenle, oda başkanı Memduh Birinci ve yönetim kurulu üyesi Abbas Çetinkaya tarafından altın takılarak başarılarının devamı dileklerinde bulunuldu.

“BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Kısa bir konuşma gerçekleştiren Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, “Karamürsel Ziraat Odası olarak bizler tarihi ata sporumuzu bunun yanında Karamürselli oluşu ve bir çiftçinin oğlu olan yönetim kurulu üyemiz Fahrettin Kahya’nın evladı olması ilçemizi nasıl gururlandırmışsa odamızı da gururlandırmıştır. Genç kardeşimize bundan sonraki hayatında ve güreşlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

12 Haz 2022 - 14:19 - Gündem

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