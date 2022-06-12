Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın

‘Kırkpınar'ın provası’ olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, Karamürsel Belediyesi, Levent Erdoğan güreşçisi olan küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, 1’inciolmuştu.Bu güreşlerin ardından boy atlayan ve Kırkpınar’da büyük orta boyda mücadele edecek olan aynı zamanda Karamürsel Ziraat Odası yönetim kurulu üyesi Fahrettin Kahya’nın da oğlu olan Kerem Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’nda düzenlenen törenle, oda başkanı Memduh Birinci ve yönetim kurulu üyesi Abbas Çetinkaya tarafından altın takılarak başarılarının devamı dileklerinde bulunuldu.
“BAŞARILAR DİLİYORUZ”
Kısa bir konuşma gerçekleştiren Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, “Karamürsel Ziraat Odası olarak bizler tarihi ata sporumuzu bunun yanında Karamürselli oluşu ve bir çiftçinin oğlu olan yönetim kurulu üyemiz Fahrettin Kahya’nın evladı olması ilçemizi nasıl gururlandırmışsa odamızı da gururlandırmıştır. Genç kardeşimize bundan sonraki hayatında ve güreşlerinde başarılar diliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.