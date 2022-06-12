12 Haz 2022 - 14:19- Eğitim G: 12 Haz 2022 - 14:20

Kocaeli Bilnet Okulları Beyhan Budak’la buluştu

Kocaeli Bilnet Okulları önemli bir ismi, Klinik Psikolog Sayın Beyhan Budak’ı ağırladı
Kocaeli Bilnet Okulları Beyhan Budak’la buluştu mask

Klinik Psikolog Beyhan Budak, Kocaeli Bilnet Okulları öğrenci ve velileri için “Zor Zamanlarda İyi Hissetmek ve Kaygıyı Yönetmek” isimli semineri iki sean olarak düzenledi.  İlk olarak ortaokul ve lise öğrencileri ile buluşan Budak, sonra veliler ile bir araya geldi.

12 Haz 2022 - 14:19 - Eğitim

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