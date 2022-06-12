Kocaeli Bilnet Okulları Beyhan Budak’la buluştu

Klinik Psikolog Beyhan Budak, Kocaeli Bilnet Okulları öğrenci ve velileri için “Zor Zamanlarda İyi Hissetmek ve Kaygıyı Yönetmek” isimli semineri iki sean olarak düzenledi. İlk olarak ortaokul ve lise öğrencileri ile buluşan Budak, sonra veliler ile bir araya geldi.